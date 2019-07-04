小薰拍《寒單》連內衣都要定裝。（粘耿豪攝）

小薰因《寒單》認識男朋友鄭人碩。（粘耿豪攝）

黃瀞怡（小薰）在國片《寒單》演出小吃部紅牌小姐蘇奈，入圍本屆台北電影獎最佳女配角，將與丁寧、黃嘉千、陳淑芳、陸弈靜競逐，其實她3年前就憑《只要我長大》獲選台北電影獎最佳新演員，只是當時得獎人數眾多，她漏聽頒獎典禮主持人念到她的名字，竟沒有上台，錯過領獎的機會。

作為電影圈新人，小薰認為《寒單》給自己最大的禮物就是突破心房，「我對自己的身材非常沒自信，片中穿薄紗上衣、裙子開高衩，每次定裝都懷疑到底要不要放棄。」且她連內衣褲都有試裝，因片中她跟胡宇威有床戲，更有特寫，所以內在美完全不能馬虎，「晚上定完裝拍照給黃朝亮導演看，請他看完一定要刪掉，但亮導知道我激不得，就問我打算何時才放開來，我就回他：『那你照片就留啊！』」

另小薰有幾場戲被剪掉，令她直呼可惜，片中繼父從小性侵她，有次她趁機把繼父推下樓梯，「有一幕是他受傷躺著，我恨他卻要照顧他，而且媽媽愛他，我只能看著流下眼淚。」

她跟胡宇威的第二場床戲也被刪光，「電影裡第一次床戲是我主動，在我家；第二次是他主動，在他家，而且是一鏡到底的，從床到書桌、書桌回到床，換了3個姿勢。」

小薰也因《寒單》認識男朋友鄭人碩，當時她背負小三罵名，男方遭質疑出軌，兩人被推到話題浪尖，而今回想起來小薰不諱言說：「如果沒有經歷那段風風雨雨，我們關係不會像現在穩定。」

她解釋：「經過這些風雨之後，我才真的看清楚這個人，看到這男生有肩膀，不會躲也不會逃，願意扛責任，哥（鄭人碩）對家裡負責，也對我家人負責。」而且男方心思細膩，偶爾無理的要求也都會盡量做到，「就像爸爸一樣，不管多麼累，無論如何都會弄我想吃的給我。」

兩人交往沒多久，鄭人碩就四處飛忙拍戲，目前人在大陸工作，他們每天打視訊電話維持感情，如果男生沒打過來，女方就會打過去，習慣成自然，小薰還笑說：「有時生理期前情緒不穩，我都不接他電話，他打了3次沒接，就傳簡訊問『妳生理期喔。』」索性記下她的生理時鐘。

小薰還爆料最早進劇組前沒聽過鄭人碩是何人，上網查才發現對方是影帝，後來她爸爸知道鄭展開追求，得知對方離婚有小孩，還告訴她：「多看看啦，世上男生這麼多。」沒想到小薰現在一家人叔嬸爺奶都很愛他，「家人的愛是哥一直想要的。」

場地提供棧酒食吧

（台北市中山區敬業三路123號1樓）

(中時 )