台鐵152次自強號昨晚在行經接近嘉義時發生男子因補票糾紛，竟持刀砍傷一名李姓警員。韓國瑜凌晨在臉書發文「剛下國政論壇就聽到不幸的消息，希望傷者平安，對奉公職守、英勇保衛民眾安全的李警員表達最高的敬意，一定要健康回來，加油！」遺憾李姓員警傷勢過重，於8點20分不治
台鐵152次由屏東往七堵自強號，在行經接近嘉義時發生男子因補票糾紛，竟持刀揮舞，車長恐傷及無辜立即通報，鐵路警察上車處理，過程中一名警員被刺傷肚子，腸子外流沒有呼吸、心跳，車廂內血跡斑斑，幸好其他支援警力和車站憲兵合力制服行兇男子，沒有其他人受傷。
李姓員警經搶救一度恢復意識狀況穩定，未料上午8點左右狀況突然惡化，不幸於8點20分不治。韓國瑜凌晨在臉書發文關心「剛下國政論壇就聽到不幸的消息，希望傷者平安，對奉公職守、英勇保衛民眾安全的李警員表達最高的敬意，一定要健康回來，加油！」遺憾最後員警仍傷重不治。
(中時電子報)
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