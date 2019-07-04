拿坡里世大運中華女籃擊潰斯洛伐克旗開得勝。(體育署提供)

2019拿坡里世大運開幕典禮在義大利時間7月3日晚上9點舉行(台灣時間4號凌晨3點)，體育署長高俊雄親自帶領代表團教練選手繞場，受到全場觀眾熱烈歡迎。中華女籃也在稍早旗開得勝，首戰即以75比54擊潰斯洛伐克。

本屆世大運中華代表團由男排隊長「黃金左手」吳宗軒擔任開幕掌旗官，在高俊雄署長帶領下步入拿坡里聖保羅球場。體育署表示本，本屆世大運開幕典禮時間較晚，同時籃球丶排球等團隊均居住於拿坡里市區以外，參加開幕典禮在時間安排上面較為不便，影響選手休息恢復的規劃，且考量部分選手於隔日上午即有賽程，為避免選手因開幕典禮無法充分休息，代表團本部鼓勵教練選手參加開幕外，也決定尊重各運動團隊的決定，我國代表隊計有男子排球、擊劍、柔道、游泳及網球等5種運動代表隊教練選手參加開幕。

吳宗軒自2015年光州世大運起，連續3屆入選世大運男排國手，今年將是他最後一次參加世大運，本屆希望帶領學弟們突破光州世大運第4名的最佳成績。

此外，上屆勇奪台北世大運銅牌佳績的女籃隊，首戰面對人高馬大的斯洛伐克，發揮整體堅強戰力，以21分之差輕鬆贏得比賽，為中華代表團打下好彩頭。

(中時電子報)