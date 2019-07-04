台中市府社會局為社會福利撐起保護傘，推動「老少共好 幸福台中」計畫，增進孩童與長者互動機會，透過社區照顧關懷據點與教育單位合作，規劃辦理系列性活動，也與藥師公會合作，針對獨居、失依、低收或中低收入等弱勢長者，辦理健康照顧服務，增進長者自我健康管理意識，培養長者固定至據點活動習慣，達到延緩老化效果及老少共融目標。

社會局長李允傑說，持續推廣長青學苑，鼓勵長者活到老，學到老，秉持「終身學習」精神，社會局每年編列預算補助各區公所因地制宜辦理長青學苑，促進長輩走出家門、就近學習的機會，維持人際互動及社會參與，進而健康活躍老化。

此外，舉辦志工教育訓練及媒合資源，訂定社區照顧關懷據點整合性補助計畫，提供據點租金水電費用補助、開辦設施設備費、充實廚房設施設備費用等多項支持性補助，盼2019年達到全市據點400處目標。

李允傑強調，為整合跨單位資源網絡關係，建立公益慈善資源聯盟平台，參與公益慈善資源聯盟的團體，推動包括溫馨快遞、食物銀行、協助兒童及少年未來教育與發展帳戶經濟弱勢兒少計畫，及急難救助轉介等服務措施，以公私協力夥伴關係，打造公益慈善聯盟。

(中時 )