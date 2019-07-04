至今仍未收到任何球隊談判通知的華裔後衛林書豪，4日竟被同樣擁有台灣移民家庭背景的華裔企業家楊安澤突然爆料，「我聽到的消息是，假如林書豪沒有收到好的NBA球隊報價或合約，可能來到亞洲打球，他對此也很興奮。」

其實林書豪先前曾說過，考慮會在生涯最後1個球季前往亞洲打球，最可能的目標當然是中國大陸CBA，不過今年自由市場才剛開放沒多久，豪哥的暴龍隊友里歐納德也還沒敲定未來動向，現在就說豪哥找不到好的報價未免太早。

林書豪當前最大隱憂是，他在2017-18年球季開幕戰遭遇膝蓋重傷，導致整季提前報銷，上季待在老鷹、暴龍兩隊，也未真正受到球隊重用，就算成為史上首位華裔美籍身分摘冠的球員，卻沒替他在自由市場增添多少價值或吸引力。

況且楊安澤此時的爆料，難免給人想要自我造勢的感覺，因為他參加了2020年美國總統大選民主黨的黨內初選，不過看到過往不少NBA球員前往CBA「過水」，然後重返NBA站穩腳步的案例，林書豪確實能夠考慮一下可行性。

(中時電子報)