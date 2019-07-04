台南市七股海鮮節開鑼了，市府交通局4日宣布，將在觀光赤嘴園開放摸文蛤的4天活動期間，99路觀光公車延駛到六孔碼頭，遊客只要搭乘99路公車就能體驗七股鹽鄉風情，除能降低當地交通衝擊，更能兼顧環保生態，還能運用大台南公車佳里轉運站的藍、橘、棕等幹支線公車前往各景點遊覽。

交通局長林炎成表示，每年夏天七股除道地的海鮮外，還搭配海洋生態探索、挖文蛤、國家公園導覽、遊潟湖等活動，並擴大到台江國家公園共同舉辦的七股海鮮節，活動型態包含自然生態體驗、漁村傳統生活體驗、音樂表演、休閒體育活動等，讓遊客前來遊玩鹽山、台灣鹽博物館時，也能充分體驗七股鹽鄉的風情。

林炎成還說，七股海鮮節最受歡迎的摸文蛤活動，位於台江國家公園六孔碼頭旁的觀光赤嘴園，但因觀光99路公車只有在冬季黑面琵鷺賞鳥季時才延駛至六孔碼頭，交通局為滿足遊客的需求，特別在摸文蛤活動舉辦的7月13、14及27、28日等4天，從鹽山、台灣鹽博物館延駛到六孔碼頭。

林炎成建議，遊客可利用大台南公車藍20支線公車、99路觀光公車，規畫上午先在七股參觀靜態的鹽山、台灣鹽博物館，或在安平老街遊玩，下午再轉乘接駁公車至六孔碼頭摸文蛤、遊潟湖等活動。

(中時 )