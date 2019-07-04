邵庭。

邵庭。

邵庭。

女星邵庭從藝人搖身成為電商品牌POPOLA創意總監，笑說擁有人生第一個辦公桌超開心，週一至週五大多數時間會進公司上班的她，坦言享受脫離演藝圈後，擁有固定地週休二日，賴在家裡的生活，「這些很普通的事，但對我來說真的很快樂。」甚至當訊息來時，還可以說上班時間進公司處理。問及如何面對經營上數字問題，邵庭自曝主要負責公司電商的行銷與選品，「數字永遠搞不懂，還常常算錯！還好有合夥人一起把關」。

邵庭轉戰到電商產業，自認這段時間看閒話的人很多，被網友嗆「不紅了，被演藝圈淘汰了，淪落到在網路上賣東西 」、「在演藝圈沒有行情找不到富二代攀附，就換去做電商找富商 」等酸話，但她一路挺了過來，尤其去年她接連被好友慘騙千萬，透露事件正在打官司，還沒結束，面對這將近一年的低潮期，自己養的愛犬「污泥」也在這段時間，爆發脾臟惡性腫瘤引發癌症，若當下不進行手術可能24小時就會離世，即便成功手術，也有可能只剩下3個月的生命。

這個突如其然的震撼彈，瞬間讓邵庭清醒，「在面對生死交關時，最重要的不是金錢與利益，而是陪伴在你身旁的家人。」因此，她轉念，「如果對方要的是利益，要的是名，能拿就拿走吧，錢我可以再賺，我絕對有實力重新來過，但生命的倒數，是永遠停不下來的。」自我調適後才從低谷中走出。「這段期間，我的合夥人與律師，陪我一起面對很多事。」坦言在演藝圈沒有太多藝人朋友。

本月5日至8日邵庭將攜自家商品參與在南港展覽館舉辦的「2019寵物展」，推廣自己與團隊研發的寵物口服玻尿酸、貓狗鮮食湯罐與鮮肉糧等商品，她專心研發寵物鮮食的過程，正好與她愛犬有關，「『污泥』過世火化後，撿骨的大哥說， 你的狗狗是不是有吃保健品？難怪狗狗的骨頭非常健康漂亮，完全看不出是12歲的狗狗，要不是因為癌症，不然應該還可以陪你很久。」撿骨大哥的一席話，讓邵庭眼淚瞬間淚崩。

(中時 )