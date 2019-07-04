前北市議員童仲彥任內公費訪歐時，曾深夜單槍匹馬赴紅燈區朝聖。（圖／翻攝自台灣阿童─童仲彥臉書）

阿姆斯特丹政府為保護性工作者的安全，考慮紅燈區加裝窗簾或撤掉展示櫥窗。(圖／翻攝自youtube)

荷蘭阿姆斯特丹紅燈區全球知名，慕名前來朝聖的嫖客，比觀光客還多，卻也衍生許多安全上的問題，當地市長為了保護性工作的安全，提議加裝窗簾與撤掉展示廚窗，一旦執行，紅燈區的面貌將會大改變。

據《美聯社》（the Associated Press）報導，阿姆斯特丹（Amsterdam）市政府3日發出聲明，市長霍斯馬（Femke Halsema）將在7月底之前，與和性工作者以及居民，針對紅燈區未來的走向進行2次討論會議，市議會9月也會針對這項問題進行訮議，內容包括在窗戶上加裝窗簾、撤掉所有設有展示櫥窗的店家，以及乾脆把性交易的場所移去國內其他地方。

紅燈區已經佇立在阿姆斯特丹河畔長達數世紀，阿姆斯特丹政府這幾年一直想減少櫥窗數量，但始終成效不彰，畢竟會影響到紅燈區330位性工作者和附近居民的生活，惟官方想「清理」這座歷史大城的態度卻不變。

(中時電子報)