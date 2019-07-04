去年曾率先預告里歐納德不會再替馬刺打任何球賽的《ESPN》球評傑倫羅斯，4日再次預言，「我聽到99％準確的爆料，里歐納德會跟暴龍簽下2年續約，等到再次跳脫合約，他就滿足10年老將條件，可以簽下最高金額的超級頂薪。」

傑倫羅斯的爆料不同於他的同事史蒂芬史密斯，向來可信度都算很高，像是去年他率先預告里歐納德不會再替馬刺出賽，儘管引發不少反對聲浪，事實證明羅斯的爆料是正確的，里歐納德最後跟馬刺徹底翻臉，接著就被交易到暴龍。

《ESPN》記者麥克馬洪也轉發傑倫羅斯的推文，「1位可能因為里歐納德決策影響到的NBA球員，也給我發了簡訊，他說他聽到的謠言內容是跟羅斯說的一模一樣，但我必須強調的是，這些謠言都不是來自里歐納德自己的團隊。」

里歐納德已跟湖人、快艇兩隊見過面，正要回到多倫多跟暴龍開啟談判，儘管所有談判內容與過程都相當保密，可是外界一度謠傳他加盟湖人機會很高，如今卻被傑倫羅斯狠狠潑了冷水，反正答案也將揭曉，屆時就知道是真是假！

(中時電子報)