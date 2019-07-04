翁啟惠向公懲會聲請再審，4日出席公懲法庭。（陳信翰攝）

前中研院長翁啟惠（見圖）涉浩鼎案，司法院公懲會認為，翁啟惠未依法據實申報財產、未揭露可能發生利益衝突情事，判他申誡。翁啟惠向公懲會聲請再審，4日出席公懲法庭。

(中時 )