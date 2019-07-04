涉浩鼎案 翁啟惠出席公懲法庭 12:022019/07/04 中時 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 翁啟惠向公懲會聲請再審，4日出席公懲法庭。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 翁啟惠向公懲會聲請再審，4日出席公懲法庭。（陳信翰攝） 前中研院長翁啟惠（見圖）涉浩鼎案，司法院公懲會認為，翁啟惠未依法據實申報財產、未揭露可能發生利益衝突情事，判他申誡。翁啟惠向公懲會聲請再審，4日出席公懲法庭。 (中時 ) #翁啟惠 #公懲會 #出席 #法庭 #司法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 受邀出席G20 許毓仁成首位以官方身份出席立委 12:582019/06/30 政治 大法庭4日上路 法官票選成員 04:102019/07/02 社會新聞 管中閔違法兼職遭彈劾 公懲會要他出庭應訊 10:282019/07/02 社會 司法院公懲會公審 管中閔：羅織入罪 16:432019/07/02 生活 司法院人審會決議「聲請釋憲達人」錢建榮獲留任二審 18:142019/07/02 社會 大法庭新制上路 未來將統一法律見解 15:452019/07/03 社會 就是不死心 色法官性騷擾遭免職聲請再審又被駁回 16:272019/07/03 社會 翁啟惠不服遭申誡懲處提再審 公懲會公開審理 16:332019/07/03 社會 偵辦曲棍球案遭彈劾 檢察官陳隆翔聲請職務法庭公開審理 19:502019/07/03 社會 司院刑事訴訟金字塔化上訴條件過嚴 政院明擬通過折衷版 20:402019/07/03 政治 社會熱門新聞 尪殺鐵路警 妻下跪痛哭：對不起警察與家人 - 社會 - 中時 刺死警兇嫌身分曝光 冷氣工尖刀不離身 - 社會 排解補票糾紛遭刺 鐵路勇警上午傷重不治 - 社會 鐵警輸血1萬8000cc殉職 嫌激動喊：有計畫的 - 社會 - 中時 躲在涵洞愛愛 工人偕少年輪流嘿咻少女 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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