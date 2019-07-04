高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，成功轉高雄民進黨20年執政，被視為「藍營救世主」。其草根性、接地氣作風，也讓許多基層選民義無反顧，更吸引到不少過去鐵綠的「庶民」轉挺。支持者結構與性質上的改變，讓一些傳統政壇人士備感不安；前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，如今「地氣族」與「菁英權貴」間的心結，始自去年九合一選舉大勝，藍營高層對這些「帶票投靠」的「反綠義士」的忽視。

胡幼偉在臉書談到，台北市議員徐巧芯認為有些「韓粉」護韓心切，攻擊藍營人士為韓樹敵，進而影響韓國瑜民意支持度。對此，胡指出，關鍵點得從去年九合一大選前講起。

胡幼偉表示：「全台灣，沒人相信老韓在高雄會贏。但他卻贏了！不只他贏，他還帶出一波韓流，讓國民黨在全台大贏。那時，輿論都說：『老韓一人救了一黨！』但是，如果你細想一下，老韓在高雄為何會贏？真正的功臣是老韓嗎？還是那些原來支持民進黨，去年「帶票投靠」的基層綠色選民？沒有他們的集體轉向當「反綠義士」，老韓在高雄能贏嗎？」

胡幼偉分析，國民黨在韓國瑜的韓流與韓粉幫助下大勝，黨中央卻毫對這些「起義來歸」的「反綠義士」，既無接見，更無公開表謝。藍營文人們只讚嘆韓「一人救全黨」，卻對這些「反綠義士」沒有半句肯定、感念的話。這些義士也知藍營大官、文人名士不會重視他們，他們不過是基層賣杏仁茶的、賣虱目魚丸的、或原來是綠色電台節目主持人、或是賣貼紙的；既已「起義投藍」，綠營也回不去了，他們的唯一希望與寄託，就只剩下一個韓了！因韓能讓他們受到起碼的尊重。「他們想，既然老韓聲望正高，不如就直攻總統府，拿下紫禁城吧！」

不僅如此，胡幼偉近一步分析，韓粉們也認為去年韓「一人救全黨」，黨徵召韓理所當然，黨卻遲遲沒動作，讓韓粉的焦慮到達高峰，種種護韓心、防衛心也愈發激昂，「『非韓不投』口號，原本用意是催黨徵召老韓，但因為有威脅性，也使部份中間選民開始對韓不滿。」此時，鴻海集團前董事長郭台銘又突然參選，讓韓粉疑懼更增，郭方鬥性也強，雙邊陷入內戰。

最後，胡幼偉結論：「如果老韓能贏初選，黨中央一定要在老韓協助下，整編韓家軍為泛藍軍。老韓也要促成地氣族主將和藍營名士派的相見歡。在選戰戰場上，本來就要有文士和武將的通力合作，才能成就大業。我看不起你、你賭爛我，是成不了大事的！」

(中時電子報)