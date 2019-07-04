自強號152車次3日晚間行駛至台鐵嘉義車站，鄭姓男子與票務員發生補票糾紛，鄭男情緒激動，在車廂內持刀刺傷獲報來處理的鐵路警察李承翰的腹部，李員重傷內臟外露，一度無心跳，經醫院急救恢復心跳，手術搶救至4日凌晨3點多，但上午8時27分許宣告不治，他年僅25歲，警專畢業後即返回嘉義市服務，家人及同事哀慟莫名。

今年25歲的李員是嘉義人，警專51期畢業，執勤認真負責，工作態度屢受表揚肯定，不料，3日晚間獨自一人到自強號車廂執勤排解補票糾紛，卻被拒絕補票的鄭男刺傷腹部致肚破腸流，經嘉基醫院緊急動手術搶救至凌晨3點多，轉加護病房，上午8時27分宣告不治，家屬悲慟逾恆。

李員重傷垂危之際，網友紛紛為他集氣，祈求天佑良警，但李員經6小時多的手術搶救，傷勢沉重，轉加護病房，不幸於今天上午宣告不治。

李員的同事說，李員是認真負責、個性開朗的人，他上車執勤即使被鄭嫌拿刀刺傷腹部，血流如注，但他仍忍痛，緊抓住鄭嫌不放，怕鄭嫌會傷及其他乘客，殉職是警界的大折損，更令人難過不捨。

李員是家中獨子，未婚，有一位姊姊已婚，家人接獲噩耗，傷慟逾恆，不敢相信負責認真的他竟因為補票糾紛而遭刺身亡。警政署將針對鐵警執勤勤務人力安排及相關問題檢討。

悚！台鐵乘客持刀殺警 車廂鮮血飛濺

(中時 )