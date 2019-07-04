IOC上周在瑞士洛桑新的國際奧會總會召開年會，當中批准了一套有關2020年東京奧運會新指導原則，並且修改了「奧林匹克憲章」當中「Rule 40」第3條內容，針對運動員的贊助將不再受到嚴格限制。

IOC表示，運動員是奧林匹克運動會的核心，在賽場內外無條件支持他們是國際奧會的任務。剛功過的新原則就是2020東京奧運會期間找到在保證IOC與合作夥伴商業利益的同時，還能夠讓運動員與其他奧運參與者能獲得個人贊助品牌。

IOC修改《奧林匹克憲章》Rule 40第3條內容：參加奧運會的運動員、代表隊工作人員以及其他代表隊的工作人員，可以依照國際奧會執行委員會確定的原則，愛奧運會期間將其姓名、照片或是體育賽事用於廣告宣傳。

IOC主席表示，這次IOC修改憲章的主要目的就是希望能在不影響奧運會贊助商的利益情況下，也能保障運動員應有的權益，因此，運動員未來將可以獲得更多廠商的贊助。

(中時電子報)