韓粉怕漏接初選民調電話，紛紛辦理市話轉接手機業務。(韓國瑜後援會)

為了怕錯過初選民調電話，韓粉趕快辦理市話轉接手機業務。(韓國瑜後援會)

國民黨總統初選已經進入白熱化階段，但此時竟演出「賽外賽」，各陣營充斥「被做掉」的焦慮，讓前立法院長王金平也跳出來開記者會。團結的韓粉們為了守護高雄市長韓國瑜過初選，紛紛跑電信業者辦市話轉接手機。

中國國民黨第十五任總統提名選舉，民調執行時間為2019年（民國108年）7月8日至14日，每天晚上6時30分至9時30分，並在7月15日公布結果，7月17日提報中常會、7月28日全代會通過。

目前國民黨初選充滿民調斥「被做掉」的焦慮，有韓粉在「韓國瑜後援會」秀出照片說，「提早去辦轉接，安心了……隔壁也再辦轉接，會心一笑，你嘛挺韓噢，嘿啊！……爽啦！」原來是為了怕錯過初選民調電話，趕快辦理市話轉接手機業務。

底下網友也留言「我早上也去辦好了，各直營店門市就可辦理了，不需跑到營運總部。」、「我剛也去辦好了」、「這次大家要守住電話喔，一定要讓韓市長高票當選。」、「剛才去中華電信繳電話費，一位先生匆匆的到櫃台說，我要辦電話移機，移到手機，門市人員問，你是要辦理電話轉接吧?我心裡相信他是不想漏接民調電話，而且，是韓粉」、「我本來不想轉接的 想說那麼多人應該不會打到我吧，而且我也不太想參與國民黨的初選，但是這幾天看到這些自以為的言論，我雖然不支持什麼黨，但是我願意盡我一點力量，轉接電話舉手之勞，而且那幾天我人還在國外拚經濟」、「辦轉接要提早喔～有的地方辦好要隔天才能設定～」。

(中時電子報)