台滬雙城論壇今天上午於金山假日酒店舉行，上海市長應勇、台北市長柯文哲一同出席主論壇開幕式，柯文哲於致詞表示，雙城論壇十年有成，為了觸近兩岸交流增加善意，他提出兩岸一家親及五個互相的理念，希望兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。

柯文哲指出，雙城論壇舉辦十年來，雙方簽訂33項合作備忘錄，範圍涵蓋文化、教育、觀光等領域進行交流及互訪，今年上半年規畫台北燈節上海燈區、兩岸龍舟交流，下半年則有海峽盃、台北馬拉松，交流成果豐碩。

柯文哲說，當處舉辦雙城論壇初衷，希望透過兩市交流讓兩邊人民有更多認識，兩岸關係朝正面發展，互信交流，並以兩岸一家親、「五個互相」的信念，包括互相認識、互相了解、互相尊重、互相和、互相諒解，有助於促進兩岸關係發展，推動兩岸和平相處。

柯文哲強調，兩岸和平相處是兩岸人民共同的期望，雙方要維持良好的關係，回首雙城論壇十年有成，任何問題都可以解決，展望未來兩個城市可以持續交流，期盼雙城論壇成為兩岸交流的典範。

揭雙城論壇序幕！上海市長親迎柯文哲

(中時 )