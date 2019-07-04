國民黨總統初選參選人郭台銘（中）4日出席國民黨立法院黨團大會並與立委合影，致詞時希望明年立委選舉國民黨席次過半。（姚志平攝）

郭台銘。（楊佳穎攝）

郭台銘。（楊佳穎攝）

投入國民黨內總統初選的前鴻海董事長郭台銘今早赴立法院拜會國民黨團，向藍委們一鞠躬請託，現場超過20名藍委出席。郭致詞強調，將來要成為一名大破大立總統，沒立法院幫忙是不可能的，但「這位置都沒坐滿」，只要自己通過初選，一定盡全力與每個人合作，「我的任務非常清楚，若立法院不能過半數，我很多東西都沒用」，國民黨過半是大家共同努力、協同作戰目標。

郭台銘今早原本預定出席國民黨團在8時30分舉行的黨團大會，卻遲至9時才到場，並在致詞後與藍委一一合照，高喊「郭台銘加油！」「國民黨加油！」。郭台銘表示，過去在前總統馬英九時代，立法院跟府溝通不是很順暢，自己也曾成為其中一個溝通管道，所以非常了解運作。

郭台銘進一步提及，科技立法對國家經濟轉型非常重要，將來高科技立法絕對要快，若不快，下一個科技又出來了；他並說，將來要推動十大數位建設，以網路、AI、大數據為主，跟實體建設搭配，台灣是個非常好的AI智慧科技試驗島，此外，缺電也是非常嚴重的問題，所以將來能源政策對高科技非常重要。

郭台銘強調，將來要成為大破大立的總統，但沒有立法院幫忙是不可能的，所以今天來向大家一鞠躬。他接著說，可惜「這位置都沒坐滿」，但只要是自己過（初選），一定會盡全力跟每個人合作，「你們不用請，我主動會去」，「我任務非常清楚，若立法院不能過半數，我很多東西都是空中樓閣，沒用」，所以國民黨要過半，是大家共同努力目標，一起協同作戰，看如何建立溝通橋樑。

國民黨團書記長吳志揚則說，立法院現在仍是國民黨最重要的戰場，今天也是臨時會最後一個法案，請大家兢兢業業，也期待國民黨所有總統候選人提出各項政見。他指出，如今國民黨內各候選人的實力，以及對台灣未來發展、拼經濟讓台灣走向下一個世紀，是有想法見地的，不像現在處理政治檔案相關法案，執政黨到現在還在搞政治追殺、扒糞，高下立判，盼大家努力團結。

今日出席黨團大會藍委，包含徐志榮、孔文吉、林奕華、林麗蟬、呂玉玲、黃昭順、王育敏、陳宜民、陳玉珍、許毓仁、林為洲、賴士葆、費鴻泰、柯志恩、柯呈枋、童惠珍、林德福、鄭天財、吳志揚、曾銘宗、簡東明等。

(中時 )