蔡依林不露照樣性感。(圖／翻攝自IG)

天后蔡依林憑藉扎實唱跳實力，出道多年備受肯定，造型多變的她，各種風格都能駕馭，3日深夜她在IG曬出私房照，完美好身材讓網友都暴動了。

身材火辣的蔡依林，3日深夜曬出私房美照，只見她穿著碎花連身衣，並畫上誇張黑色口紅，對鏡頭擺出撩人姿態，雖然穿著沒有很露，但服貼緊身的設計，讓完美S曲線一覽無遺，往下看渾圓翹臀超吸睛，若隱若現的臀部形狀，相當性感。

美照也吸引不少網友朝聖，粉絲也猜這是下一首MV新造型，大讚「屁股好翹」、「你這樣不行，太漂亮了」、「這身材我服了」。

(中時電子報)