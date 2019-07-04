蔡依林曬私房美照 S曲線、渾圓翹臀全看光 10:232019/07/04 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡依林擁有火辣身材。(圖／本報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡依林不露照樣性感。(圖／翻攝自IG) 天后蔡依林憑藉扎實唱跳實力，出道多年備受肯定，造型多變的她，各種風格都能駕馭，3日深夜她在IG曬出私房照，完美好身材讓網友都暴動了。 身材火辣的蔡依林，3日深夜曬出私房美照，只見她穿著碎花連身衣，並畫上誇張黑色口紅，對鏡頭擺出撩人姿態，雖然穿著沒有很露，但服貼緊身的設計，讓完美S曲線一覽無遺，往下看渾圓翹臀超吸睛，若隱若現的臀部形狀，相當性感。 美照也吸引不少網友朝聖，粉絲也猜這是下一首MV新造型，大讚「屁股好翹」、「你這樣不行，太漂亮了」、「這身材我服了」。 (中時電子報) #蔡依林 也許您會感興趣 推薦閱讀 Leo王奪歌王 敬Jolin上世代大明星 04:102019/06/30 娛樂新聞 蔡依林唱壓軸〈怪美的〉 04:102019/06/30 娛樂新聞 蔡依林金曲典禮飆髒話！激抱阿信笑虧該減肥 18:382019/06/30 娛樂 Leo王霸氣回應爆冷奪獎 歌王還是我得 04:102019/07/01 娛樂新聞 蔡依林驚天一抱「阿信該減肥」 04:102019/07/01 娛樂新聞 蔡依林擁抱五月天阿信 成金曲收視最高點 21:352019/07/01 娛樂 蔡依林金曲壓軸網路點擊奪冠 04:102019/07/02 娛樂新聞 金曲評審壓力大 陳珊妮遭恐嚇「蓋布袋、準備雞蛋」 13:192019/07/02 娛樂 水族館驚見派大星 性感翹臀網看呆 16:442019/07/02 搜奇 林志玲加碼曬透視美照 一句英文藏不住新婚喜悅 17:032019/07/03 娛樂 娛樂熱門新聞 狂傳和Baby沒感情準備離婚 黃曉明4字吐實了 - 娛樂 雙宋離婚另有隱情？宋仲基哥哥4字譙爆宋慧喬 - 娛樂 夫妻冷戰？爆陳妍希沒顧兒子 陳曉無奈吐相處狀況 - 娛樂 「國師」唐綺陽公佈「12星座下半年戀愛運」 楊珮潔慘登第一名 - 娛樂 全美善上吊前最後通話內容曝光 網友鼻酸了 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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