台北市長柯文哲在雙城論壇開幕式致詞時就兩岸關係重申「兩岸一家親」的表述。他說:「我一向認為要促進交流、增加善意，秉持互信的態度及『兩岸一家親』的理念，彼此互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，只要是有利於增進雙方人民福祉，只要是有利於推動兩岸關係和平發展，身為台北市長的我都會盡最大努力去做。」

柯文哲說，兩岸的交流必須要有延續性和政策的穩定性，尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。

柯文哲表示，當初舉辦雙城論壇的初衷，就是希望透過推動兩市的交流，讓兩邊的人民有更多認識和交流的機會，藉此來增加善意，讓兩岸關係可以朝正面發展。

柯文哲指出，回首雙城論壇，十年有成。這證明了只要把人民的福祉擺在第一位，任何的問題都可以共同來面對，共同來解決。

(旺報 )