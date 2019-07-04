員警李承翰重傷不治 內政部將爭取最高撫卹 10:392019/07/04 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李承翰不治內政部沈痛哀悼(徐國勇臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 員警李承翰昨因處理補票糾紛，遭歹徒重傷不治。內政部長徐國勇上午在臉書除向家屬表達哀悼之意，也強調內政部及警政署將爭取最高撫卹。 徐國勇說，李承翰昨日在臺鐵列車上協助列車長處理補票糾紛時，遭歹徒重傷、送醫後不幸宣告不治。李承翰是警專31期畢業，已在鐵路警察局高雄分局嘉義派出所服務五年，雖然年輕，但為了民眾的安危奮不顧身、捨己救人，令人感佩！ 他表示，李承翰因公殉職他感到非常不捨，也向家屬表達哀悼之意，內政部及警政署將全力協助家屬處理治喪事宜，並爭取最高撫卹。 (中時 ) #李承翰 #撫卹 #家屬 #處理 #不治 也許您會感興趣 推薦閱讀 醫療蟑螂全台騙透透 檢起訴要求「強制工作」 10:382019/07/01 社會 男臀部毛囊發炎到中醫大就醫後死亡 家屬帶遺照和骨灰罈回診 17:352019/07/01 社會 汐止車禍 吳姓警員傷重不治 19:022019/07/01 社會 勞動基金：妥適處理長榮勞資關係 14:472019/07/02 生活 中和旺族祖墳突被掘 家中長輩休克亡 18:382019/07/03 社會 排解補票糾紛遭刺 鐵路勇警上午傷重不治 08:452019/07/04 社會 真的有心! 韓國瑜凌晨就以59字關心台鐵勇警傷勢 09:212019/07/04 政治 獨子勇警獲獎多次 負傷警抓嫌到最後一刻 10:382019/07/04 社會 政治熱門新聞 李鴻源曝高雄下水道清淤 網嚇：挖出前朝驚人藏汙 - 政治 韓國瑜喊「平衡南北」等16字 港媒讚：一石二鳥 - 政治 綠委郭正亮：民進黨千萬不要低估韓國瑜這個能力 - 政治 韓民調破三成五 三腳督遙遙領先 - 政治 高雄有淹水嗎？在地人曝真相網樂翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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