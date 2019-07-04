員警李承翰昨因處理補票糾紛，遭歹徒重傷不治。內政部長徐國勇上午在臉書除向家屬表達哀悼之意，也強調內政部及警政署將爭取最高撫卹。

徐國勇說，李承翰昨日在臺鐵列車上協助列車長處理補票糾紛時，遭歹徒重傷、送醫後不幸宣告不治。李承翰是警專31期畢業，已在鐵路警察局高雄分局嘉義派出所服務五年，雖然年輕，但為了民眾的安危奮不顧身、捨己救人，令人感佩！

他表示，李承翰因公殉職他感到非常不捨，也向家屬表達哀悼之意，內政部及警政署將全力協助家屬處理治喪事宜，並爭取最高撫卹。

(中時 )