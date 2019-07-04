Tsubaki決定繼續留在麗晶精品開店，鬆餅控可繼續小嘗到〈鳳梨厚鬆餅〉。（圖／Tsubaki)

以CP值爆表著名的「初魚料亭」進駐麗晶精品開設旗艦店。（圖／姚舜）

吃貨應該會開心！今年4月中進駐台北晶華酒店樓下麗晶精品開快閃店的日本北海道人氣厚鬆餅名店「椿Tsubaki Salon」，因為天天滿座，業績超過預期很多，所以除將繼續快閃到9月底，日方更決定租下麗晶精品B2店面常駐銷售，同時更將「接地氣」以台灣在地當令水果入菜推出新口味厚鬆餅，喜歡厚鬆餅的飲食男女又有新品可嘗鮮。

「初魚料亭」進駐麗晶精品開設旗艦店，可望由「阿寶師」李佳旭任料理長。（圖／姚舜）

「初魚料亭」以出手大器聞名，飲食男女不會花很高代價就能嘗到如〈蟹肉釜飯〉。（圖／姚舜）

樂軒集團到台北晶華酒店B3開「樂軒和牛割烹」，將以會席料理概念設計菜單。（圖／姚舜）

「樂軒和牛割烹」的食材用料高檔，松露、魚子醬都會用到。（圖／姚舜）

以和牛專家崛起市場的樂軒餐飲集團進駐台北晶華酒店B3開旗艦店，少不得仍會用頂級和牛烹調料理。（圖／姚舜）

除此，繼台北米其林一星餐廳「Impromptu」之後，以超值著名的日料名店「初魚料亭」，亦將進駐麗晶精品B1開設旗艦店，預計7月正式開幕，頂級和牛專賣店樂軒集團則將進駐晶華酒店B3開設「樂軒和牛割烹」，新店預計在7月底、8月初營運。隨著美食餐飲名店相繼進駐，積極打造精品生活美學大平台的麗晶精品，也將成為精品美食新聚落。

「初魚料亭」在麗晶精品的旗艦店占地約40坪，裝潢風格將維持板前風格，規畫有2個壽司檯，可接待近20位客人用餐，並以Omakase型式由料理長視當天採購的新鮮食材為客人配菜，「初魚料亭」創辦人朱延理表示，新餐廳將維持品牌一貫的超值風格，每位客人只要2000元起就可以嘗到13道菜，且有生有熟、有冷有熱，同時一律都是用日本進口海鮮食材。

樂軒餐飲集團在台北晶華B3打造的「樂軒和牛割烹」，緊臨晶華酒店自營的「三燔本家」鍋膳餐廳，占地也是40坪左右，餐廳規畫有一板前料理用餐吧檯，可接待12位至16位客人在板前用餐，另外並有3個包廂，提供重視隱私的客人使用。

樂軒餐飲負責人張維軒表示，「樂軒和牛割烹」將是樂軒體系內最高檔餐飲品牌，目前暫訂中午套餐自2680元起，菜單不只是和牛燒肉，而是以類似會席料理的架構舖陳，所以會從前菜、湯品、主菜一路到餐後甜點，道數約11道至13道。

配合主力消費客層結構與生活型態改變，位在台北晶華酒店地下樓層的的麗晶精品，也從流行時尚精品購物中心轉型並重新定位為「生活精品美學大平台」，這個概念受到了一些精品餐飲美食品牌注意，台北晶華酒店同時擁有餐飲營運團隊以及零售百貨空間，這樣的資源是其他百貨賣場或是飯店所缺乏的，對於初來乍到新市場的國外品牌，有了可「接地氣」餐飲團隊提供各種資源與支援協助，可以省掉許多摸索控路的時間與金錢，進而順利「軟著陸」。

所以據了解，在「亞洲50最佳餐廳」排名21的泰國Issaya Siamese Club亦表達有意在麗晶精品開設海外首家分店的意願，並預計在本周末來台與晶華酒店和麗晶精品營運團隊洽談開店事宜，如果順利，屆時麗晶精品又會再增一家國際餐飲名店，這感覺，就像新加坡濱海金沙酒店一樣，美食匯萃、吃喝無盡。

(工商 )