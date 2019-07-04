自中國大陸電信巨擘華為財務總長孟晚舟於加拿大轉機時遭拘捕，並可能引渡至美，導致中加兩國關係緊張，不僅中方先後逮捕兩名加國公民疑似為報復，並暫停加國的油菜籽及肉類出口許可，加國多次欲與北京溝通但遭「已讀不回」。對此，華為創辦人任正非表示，若加國願終止引渡程式，將對兩國解開心結有所幫助，同時他也向加國招手，呼籲加入5G行列。

任正非上月28日接受加媒《環球郵報》（The Globe and Mail）專訪時表示，在孟晚舟一案上，其實加拿大不應該去管這件事，有些國家比較聰明，拒絕了美國的建議，因為這是美國的事情，應該美國自己管，「加拿大一管，你們受挫折了，我們也受挫折了」。

任正非也說，從司法調查的情況來看，加拿大在執法過程中是有違法的，若加拿大司法部長終止引渡程式是明智的，中加兩國人民不要糾結在孟晚舟問題上，挫傷了兩國關係；實際上，即使孟案讓兩國關係生變，華為仍決定在加拿大擴大投資與研發。

至於加拿大是否可能使用華為5G設備，任正非表示這應該由加國政府與加國營運商自己決定，華為沒有能力決定，「但5G將來對於人工智慧來說就是一個工具，三位元元人工智慧之父都在加拿大，為什麼加拿大不能成為人工智慧技術的領袖國家呢」？他還說，加國人民優秀聰明，但人口數量少，當實現人工智慧後就有先發優勢，呼籲加國加入5G行列，有助吸引更多投資。

任正非在訪談時也透露，隨著美國越來越封閉，而加拿大的生活環境和條件與美國差不多，所以準備用美國大規模研究方式擴大投資加拿大，讓其成為華為的科研中心，將投資數十億美元，準備在多倫多、渥太華、蒙特利爾、溫哥華買土地，建新的研發中心。他強調，「為什麼加拿大不能產生矽谷？一定會的」。

(中時電子報)