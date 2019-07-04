台南市今天未新增登革熱病例，今天重點防治東菜市及周邊住戶進行噴藥。（曹婷婷翻攝）

台南市確診4例本土登革熱後，今天未再傳出新增病例，由於前4例都曾至東菜市活動，東菜市今明兩天休市做化學防治，東菜市周邊住戶約300戶也全面噴藥，下午則鎖定大同里周邊住戶330戶做戶內外化學防治，不過，防疫單位連日清查也發現中西區空屋率高，且都發現有陽性積水容器，易成防疫死角。

台南市連日降雨，今天一早放晴，防疫人員上午前進東菜市防疫，包括出動35支噴槍、143人進行化學防治，由於台南4年前登革熱大爆發也是從跳蚤市場開始，外界也關注會否重演市場潛藏孳生源？台南市登革熱防治中心主任陳怡說，東菜市並未發現重大孳生源，但巡檢後發現確實仍有髒亂點，

陳怡表示，7月3日81支採血都是陰性，目前有29人發燒追蹤，排除是登革熱，社區追蹤160人都沒有發燒現象，目前登革熱防治中心出動機動防疫隊，每天在現場做孳生源清除、確認每一戶都到家戶做孳生源檢查，但目前中西區空屋達3000多戶經開鎖入屋，有陽性積水容器，恐成防疫死角，需要特別提高警覺，也呼籲屋主返家清理，昨天也針對家戶陽性容器開單6張。

(中時 )