上海市市長應勇今(7/4)日在雙城論壇上致詞時表示，兩岸同胞是一家人、親望親好，「我們將始終秉持『兩岸一家親』的理念，逐步為台灣同胞在上海的學習、創業、就業和生活，提供與上海市民同等待遇，進一步促進滬台經濟文化交流合作。」

應勇說，兩市交流十年有成，2010年以來，在上海與台北兩地的精心培育和打造下，「上海－台北城市論壇」成為兩市之間之間重要的機制化交流平台，雙方真誠交流、互相借鑑、共同進步，先後簽署30餘項合作備忘錄，在各領域取得了豐碩的合作成果，為兩地民眾帶來了實實在在的福祉。

應勇表示，將繼續支持台商來滬投資興業、支持台企參加中國國際進口博覽會、支持台企在滬設立總部、金融機構運營中心等，共享上海的發展機遇；將繼續支持台灣青年來戶創新、創業、就業，與上海青年一起實現美好的人生發展。將繼續推動滬台加強文化、體育、衛生、科技等領域合作，更好的造福兩地民眾。

(旺報 )