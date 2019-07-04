立法院副院長蔡其昌日前表示，現在的民進黨與去年11月24日敗選慘到極點相比，已有天壤之別。他形容，民進黨已從十八層地獄的地下室反轉爬回人間。對此，自由作家洛杉基則重新定義這段話，並諷刺表示「這句話還真是說對了」。

蔡其昌日前接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪，他說以現在的民調來看，民進黨的確與去年11月24日敗選的情況是天壤之別，去年11月24日敗選「是掉到十八層地獄的地下室，現在大概已經爬回人間了」。蔡其昌提及，希望大家清楚理解他要表達的意思，是指民進黨目前的情況，不過是從十八層地獄的地下室回到人間而已，現在只是好不容易回到地平面而已，還要持續加油。

對此，洛杉基認為，這句話還真是說對了！不過洛杉基則重新定義這段話。他說從18層地獄返回到人間，應該屬於陰魂不散的「殭屍」級，一般人下地獄，必須經過閻羅王審判，能不能投胎轉世，還說不準；要能從18層地獄返回人間，恐怕是出賣靈魂給閻羅王，答應要重返人間抓交替。

他諷刺表示，難怪這群綠色政客會在卡管、拔管失敗後，至今仍陰魂不散，還要抓住管腳跟，繼續騷擾他，讓他像是卡到陰一般，無法專心校務，必須每天與司法院、監察院、教育部、北檢等綠色牛鬼蛇神們搏鬥。

(中時電子報)