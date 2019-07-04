鐵路警察不幸殉職，交通部長林佳龍臉書換黑白照。(翻攝自林佳龍臉書)

台鐵自強號列車長昨晚因要求乘客補票，遭男子大聲咆哮，25歲的鐵路警察李承翰獲報上車處理時，還遭鄭嫌揮刀刺肚，不幸殉職。交通部長林佳龍今天上午突然把臉書頭像及封面都換成黑白照，並發文117字哀悼殉職鐵路警察，不過無法平息網友眾怒，有網友怒嗆「總是今天公祭，明天忘記，政府不用負責嗎？到底要死幾個警察？」

林佳龍在臉書發文「承翰，您的勇敢令人感動，可是您的犧牲更令我們心痛。25歲人生才剛開始，乘客因為您而得到安全的保護，可是您的奮勇，卻承受如此致命的攻擊。佳龍剛才已經跟內政部徐國勇部長聯繫，全力撫恤家屬，並要求台鐵局記取這次教訓，檢討鐵路警察執勤安全的精進作為。願您安息。R.I.P.」

有網友回應「為什麼要等到有人去世了，才要全面檢討？？？」、「每次都要出現嚴重傷亡才要開始檢討？那平常都在？」、「建議部長好好想一想執勤員警的危機，還有各國車站的危安與秩序，黃牛拉客也是一大隱憂」。

臺鐵局長張政源也在臉書深感哀痛，發文代表台鐵嚴格譴責暴力，對於痛失年輕有為承翰員警感到心痛，台鐵將盡全力與鐵路警察局一同協助家屬處理後續事宜，為確保員警及乘務人會執勤安全及維護站車秩序，也會與鐵警局共同研議更週延的防範措施。

(中時電子報)