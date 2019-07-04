保險掮客招攬病患，與不肖醫師合作，明明只是小病，卻安排住院，醫師賺業績詐領健保費，病患則詐取住院保險給付，各取所需。台中地院日前判決一起醫療詐欺案，2醫師5病患皆被判刑，唯有掮客因為已經過世，處分不起訴。

判決書指出，台中市太平區賢德醫院前泌尿科醫師楊慶鏘、醫療部主任賴啟賢，涉嫌為創造個人及醫院業績，與保險掮客柯千蕙（已歿）合作，引介吳婦等病患，由兩醫師安排住院。醫院詐領健保費23萬餘元，病患則詐取住院保險給付約百萬元。台中地院依詐欺罪判楊10月、判賴1年，均得易科罰金；5病患被判2至4個月，不法所得都要追回，可上訴。

據悉，這些柯千蕙介紹的病患，身上確實有小病，但未達住院必要，在2013年下半年至2014年上半年間，柯教他們多抽菸，或是在醫師面前多咳嗽、表情難過，提出住院要求等。

台中地院法官認為，被告2醫師都是博士學位，智識程度甚高，從事醫療工作數十年，竟為讓醫院和病患獲取不法所得，讓這些病情不需要住院的病患住院；病患則貪圖保險理賠，依共同詐欺取財判處。

(中時電子報)