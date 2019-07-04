為歡慶越捷航空開通2條日本新航線和榮獲日本經濟團體聯合會(Keidanren，簡稱經團聯)會員資格，越捷大方祭出160萬張0元起(＊)優惠機票，新航線開通胡志明市－東京(成田)及峴港－東京(羽田)，目前共有5條連接日本及越南兩國之航線。

此外，凡於7月31日前搭乘越捷航班旅客，勇於cosplay展現您的夏日風情造型，將有機會獲得越捷航空精美禮物，所有優惠機票皆可於越捷航空官網訂購。

所有優惠機票即日起至7月5日活動期間，每天下午１～３點（台灣時間）開放搶購。優惠機票皆適用於越捷經營越南國內航線(國內航線優惠機票為60萬張)及自越南飛往台灣台北／台中／台南／高雄，共7條航線，同時包括日本、韓國、香港等，以及越捷經營自泰國往返越南之所有國際航線(國際航線機票為100萬張)。

越捷航空超級優惠機票搶購，所有越南國內航線優惠機票飛行時間為2019年9月4日至12月31日，而所有國際航線優惠機票則是自2019年9月4日至2020年6月25日止。

(工商 )