國民黨立院黨團批公懲會變公審會追殺管中閔 15:062019/07/04 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委柯志恩（中）等人4日舉行「追殺管中閔，蔡政府人神共憤」記者會。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委柯志恩等人4日舉行「追殺管中閔，蔡政府人神共憤」記者會，對於台大校長管中閔任政務官期間為媒體撰寫文章，痛批公懲會罕見地採取「公開審理」惡整，變成政治追殺的「公審會」 (中時 ) #管中閔 #公懲會 #公審 #國民黨 #媒體 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨別玩死自己 04:102019/07/02 論壇廣場 管中閔違法兼職遭彈劾 公懲會要他出庭應訊 10:282019/07/02 社會 2020國民黨勝敗 賴祥蔚揭最大關鍵！ 12:452019/07/03 政治 吳敦義邀王金平 擔任國民黨初選民調總督導 15:422019/07/03 政治 聲援管中閔 韓國瑜：他若是民進黨籍 會被惡整嗎？ 20:502019/07/03 政治 看透黑韓又挺韓詭計 04:102019/07/04 時論廣場 若郭台銘願賭不服輸 04:102019/07/04 時論廣場 質疑初選不公 王金平遭轟製造內亂 08:202019/07/04 政治 鄉民認證！藍政見會比綠有梗又有料 08:432019/07/04 政治 韓喊重啟核四 蔡英文重申綠能政策 12:182019/07/04 政治 政治熱門新聞 李鴻源曝高雄下水道清淤 網嚇：挖出前朝驚人藏汙 - 政治 直播》韓國瑜、王金平合體 直播開講 - 政治 - 中時 高雄不淹了？網友拋售「用12年」游泳圈超酸 - 政治 被嗆20萬韓粉要罷免他 高市綠議員林智鴻大驚 - 政治 韓民調破三成五 三腳督遙遙領先 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。