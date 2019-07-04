內政部營建署表示，今年7月1日公告公開標租高雄新市鎮產業專用區土地，預訂於108年8月30日辦理資格審查，該產業專用區面積約10.48公頃，建蔽率及容積率分別為60％、300％，經不動產估價師評估土地價值為15萬1000元／坪，土地標租年租金底價含稅金額為新台幣1億529萬元整，地上權權利金含稅金額為新台幣15億779萬元整，租賃期間至多50年。

營建署指出，高雄新市鎮第1期發展區產業專用區，位於橋都路與橋新六路交叉口，近高雄捷運青埔站，北接高雄（路竹）科學園區、南接加工出口區、東鄰高雄都會公園，區位條件良好；基地北側與西南側高程差約11公尺，大部分區域平坦，部分土地高程緩坡降低鄰接後勁溪，地勢稍有變化不單調，可直接請照開發；周邊公共設施均已興闢完成，住、商土地已標脫並陸續請照開發中，基地深具發展潛力，未來更可配合橋頭科學園區招商引資，達到加乘效應，帶動高雄新市鎮整體發展。

營建署表示，目前於高雄新市鎮產業專用區投資建設及產業進駐營運，均享有新市鎮開發條例相關優惠，其中以投資總額（購置全新且未適用投資抵減之機器、設備及建築物之總額）之20％範圍內可抵減應納營利事業所得稅額，最為優惠，另外還可免徵或減徵房屋稅、買賣契稅等。

(中時 )