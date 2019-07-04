2019拿坡里世界大學運動會台北時間今天凌晨正式開幕，部分賽事已經率先開打，昨晚深夜中華世大運女籃首戰75比54輕取斯洛伐克，不過比賽場館沒冷氣，球員在體感大約攝氏36的「烤爐」中揮汗比賽，相當不容易。

平常練球、比賽都在有空調的場館，這次世大運卻遇到密閉體育館沒冷氣的狀況，女籃球員們努力適應環境，這場比賽黃鈴娟、陳薇安各貢獻12分、10分，賽後陳薇安說：「雖然覺得熱得快死掉了，但還是想贏得比賽，場上就盡全力拚，場下就用冰塊幫忙降溫。」

黃鈴娟則說：「我們也是第一次遇到這種狀況，還好場下有事先準備好冰塊，一下場休息可以很快用冰塊降溫，幫助我們回到場上可以更專注在比賽中。對團隊來說是頭一次在這麼熱的天氣下打球，大家會不斷互相提醒彼此，能夠贏球最重要的我們後來防守非常努力，有防守去轉換快攻，才能讓我們順利拿下比賽。」

今年世大運女籃代表隊成員之一楊芷瑜，在首屆WSBL新人選秀會以狀元籤位被台灣電力女籃相中，她表示，原本抱持平常心、隨緣，得知選中她的球隊是自己很想去台電，覺得非常興奮，「自己是WSBL菜鳥，希望教練紀妏姐給我一點指教、讓我可以更進步，期許我能夠為球隊做出最大貢獻。」

(中時電子報)