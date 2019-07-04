郭修彧看到《傘下的夫婦》大呼好逼真。（羅永銘攝）

郭修彧特別蹲下來仔細觀察飄浮男。（羅永銘攝）

郭修彧在忙碌行程中抽空觀賞超寫實人體雕塑展。（羅永銘攝）

郭修彧不僅擅長創作，平常也很喜歡欣賞展覽。（羅永銘攝）

郭修彧在展場拍照時模仿起雕塑擺pose。（羅永銘攝）

郭修彧2016年推出首張專輯《抽象圖》就入圍金曲獎最佳新人，日前發行第2張專輯《盲點》，在忙碌行程中抽空觀賞「幾可亂真｜超寫實人體雕塑展」，看到展場最大雕像《傘下的夫婦》時，她驚呼「非常逼真」、「他們有夫妻臉耶」！細心的她看到老先生攙扶老奶奶手臂，「從他手握的弧度就可以看出他內心有很多愛。」

29歲的郭修彧隻身從馬來西亞來台發展，她平常是宅女，不喜歡出去玩，也沒有很嚮往談戀愛，相較於轟轟烈烈的愛情，她認為《傘下的夫婦》彼此陪伴、安靜的相處模式，更讓她覺得舒服、羨慕，「我希望以後生活步調慢下來的時候，也有可以分享心情的人物或動物。」

郭修彧的創作靈感大多來自生活經驗，主打歌〈擋箭牌〉是她玩手遊的朋友中，一對情侶的故事，她和朋友被夾在中間左右為難，最後大家連朋友也當不成了，讓她感嘆很可惜，她用羅馬拼音寫下歌詞，再請師父戴佩妮潤飾而完成，整張專輯花了2年才大功告成。

對周遭人事物觀察入微的她，在展場看到飄浮男的雕像，她好奇地蹲下來一探究竟，她發現雕像眼睛是藍色的，大讚幾可亂真！她私下喜歡看科幻小說，創作能量豐沛，被問到是否考慮以後開演唱會也可以飄浮在空中唱歌？她瞪大雙眼反問：「吊鋼絲嗎？不行，我有懼高症！」

她正在籌備8月2日在後台BackStage Cafe’舉辦的「郭修彧全新創作專輯《盲點》音樂會」，門票在KKTIX及全家便利商店開賣，加上近來通告繁忙，看展當天匆忙出門，僅在計程車上吃了一根香蕉，因而特別跟展品《金吉達香蕉》拍照留念。

而她看到清潔工人《艾瑟兒》時，當場調皮地作勢要去拿抹布幫忙打掃，她好奇地詢問創作者背後的故事，「我看到這名清潔工人時，會去想他是不是為了家人辛苦過生活？他有沒有夢想？有沒有遺憾？」

(中時 )