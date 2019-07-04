高雄市政府衛生局4日持續對高雄市第29例登革熱本土個案居住地路竹區竹東里，執行社區登革熱緊急防治工作，過程中雖然有碰到住戶的屋主不在家，或在家睡覺沒有聽到叫喚聲的情形，但最後透過電話聯絡，都有及時回到家、回應工作人員，沒有到強制開鎖的地步。

衛生局昨日起針對路竹區竹東里，進行室內壓罐噴藥及強制孶檢，並進行社區接觸者擴大採血。衛生局今天早上繼續到路竹區竹東里噴藥，共準備了233箱藥劑，對中興路東側住戶、博愛街附近，約200公尺平方做噴藥與壓罐。

當地居民表示，可能因為種植植物的關係，當地蚊蟲相當多，希望在噴藥後杜絕感染登革熱的危險。雖然有民眾配合度不高，但有住在中興路西側的民眾反應，請工作人員到他家噴藥。

衛生局呼籲，工作人員事前都有盡責地通知住戶，若遇到住戶不在家，則張貼通知噴藥宣導單，並透過里民廣播，放送消息；對於有民眾反映沒有掌握要到住戶噴藥的訊息，衛生局人員日後將加強宣導，並請民眾留意張貼的告示單，共同做好防疫的準備工作。

(旺報 )