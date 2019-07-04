據最新民調顯示，高雄市長韓國瑜以35.7%支持度，遙遙領先總統蔡英文的26.7%，和台北市長柯文哲的21.2%。韓國瑜和蔡英文的差距已拉大到9個百分點，韓國瑜贏得2020總統大選的勝率大增。

據《風傳媒》報導，在三腳督對戰組合下，韓國瑜以35.7%支持度，遙遙領先蔡英文的26.7%，和柯文哲的21.2%。若改派郭台銘，郭以30.9%支持度領先蔡的23.3%和柯的18.1%。唯獨國民黨派出朱立倫，蔡英文才有贏的機會。蔡的支持度為25%，朱立倫則以24.5%居次，柯文哲23.1%墊底。

《風傳媒》的民調顯示，不論國民黨派韓或是郭，都有望贏得2020大選，但韓的勝率更大！而柯文哲則是不論何種對戰組合，支持度始終墊底。

這次民調風傳媒委託「台灣指標民調」，於7月1日至2日執行，共成功完訪1071位年滿20歲的台灣民眾，信賴水準為95%，抽樣誤差值為正負3%內。

(中時電子報)