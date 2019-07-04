劉德華罕見談到老婆朱麗倩和家庭生活。（圖／取材自魯豫有約微博）

天王劉德華（華仔）2008年與老婆朱麗倩結婚，2012年生下女兒劉向蕙（Hanna），華仔對家庭生活低調，而劉德華近期接受節目《魯豫有約》專訪，也罕見與老婆朱麗倩的家庭日常，還搞笑說：「現在很麻煩，愛女兒比老婆多」。

劉德華接受大陸談話節目《魯豫有約》專訪，罕見談到老婆朱麗倩和家庭生活，華仔搞笑說：「現在很麻煩，愛女兒比老婆多」，還幽默提醒自己要小心一點，只因為怕對老婆不好，對女兒更好，劉德華字裡行間滿滿寵妻。

不過夫妻之間難免有不同意見的時候，華仔透露，彼此會把意見寫下來，告訴對方「我氣什麼」，但夫妻從來沒有大聲吵架，劉德華也感性說：「有什麼好吵的，我入行之後就知道吵架沒有用的」。

劉德華坦言，常和朱麗倩討論補辦婚禮一事。（圖／取材自魯豫有約微博）

劉德華和朱麗倩至今沒有公開辦婚禮，劉德華坦言，常和老婆討論此事，笑說：「我們常常說 沒做」，主持人陳魯豫光想像劉德華和朱麗倩補辦婚禮就直呼感動，華仔則說：「我們講一講就覺得很土，然後就又沒講了」，目前劉德華對於補辦婚禮尚無計畫。

(中時電子報)