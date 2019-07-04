67歲的林姓老翁，5年前帶90歲老母親到台北慈濟醫院洗腎，卻伸手偷摸女護理師大腿內側，被害人大聲喝止後，林竟怒罵對方三字經，還嗆「妳又不是鑲金的，摸一下也不行」等語，被依性騷擾、公然侮辱兩罪分別判刑4月和拘役20日，得易科罰金確定。民事部分，台北地院審理認為，醫院處置性騷擾事件不當，違反性別工作平等法，判決院方要和林一起賠償被害人31萬多元。

受害女護理師提告主張，林姓老翁2014年10月9日帶老母親到台北慈院洗腎，被害人當時詢問有關林母先前骨折位置時，林卻冷不防伸手偷摸被害人右大腿內側數下，時間約5至10秒。被害人氣得喝止說「你如果要跟我表達什麼，請摸你自己，你這樣讓我覺得非常不舒服，你這樣非常不尊重我的護理專業」，但林不道歉，還一副無關緊要樣子，她當時因還有許多病患要照顧，只好強行忍耐。

不料，事發5天後，林發現母親換人照顧，心生不滿當眾向被害人嗆聲「妳又不是鑲金的，我只不過摸妳一下，有什麼了不起？摸一下就拿翹，摸一下就不行，妳以為妳長得很美嗎？送我都不要」，最後還咆哮怒罵粗魯不堪的三字經。

被害人認為，她向醫院通報性騷擾和公然侮辱案件後，院方竟未查明，就說是她誤會，要求她不要和病患家屬發生衝突，甚至在她報案後，還要求和林和解，撤回告訴並簽切結書，她認為院方處理不當提起申訴，經新北市就業歧視評議委員會認定醫院違反性別工作平等法，她也因為遭受性騷擾，身心受創就醫，因此要求林和醫院應就兩案連帶賠償。

北院民庭審理認為，醫院知悉性騷擾事件後，未採取有效糾正和補救措施，違反性平法所規定的義務，應就被害人所受損害負賠償責任，這部分判決台北慈院和林姓老翁連帶賠償醫藥費和精神慰撫金等共21萬8953元；林姓老翁罵髒話涉及侵權，則判林或醫院要賠償侵權損害精神慰撫金10萬元。本案可上訴。

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(中時 )