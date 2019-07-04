陸農業部：全國25省區豬瘟疫區解除封鎖 11:132019/07/04 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸農業農村部副部長於康震4日在國新辦發布會上表示，截至7月3日，中國大陸全國共發生非洲豬瘟疫情143宗，撲殺生豬116萬頭。目前，全國25個省區的疫區已經全部解除封鎖，生豬生產和運宵秩序正在逐步恢復。 (工商 ) #全國 #大陸 #豬瘟 #疫區 #封鎖 也許您會感興趣 推薦閱讀 泰人樂天知足 台商拓展消費市場 04:092019/06/30 焦點新聞 口蹄疫明將拔針成功 陳吉仲：防疫不容絲毫鬆懈 14:122019/06/30 生活 口蹄疫拔針成功！ 農委會：已有業者尋求台灣豬銷日可能性 14:032019/07/01 生活 指考生物科考基因編輯、非洲豬瘟 教團：整體中偏難 19:022019/07/01 生活 兩岸豬命有別 台豬有望重回國際 22:212019/07/01 財經 非洲豬瘟入題 閱讀力差難作答 04:102019/07/02 生活新聞 台灣還要繼續自我感覺良好？ 04:102019/07/02 時論廣場 新聞透視》台南淪疫區 綠營噤聲了 04:102019/07/03 政治要聞 非洲豬瘟防疫 8月起運輸車輛未裝GPS將開罰 14:082019/07/03 生活 將申請成口蹄疫非疫區 蔡英文：不能忘記教訓 23:202019/07/03 政治 兩岸熱門新聞 不打不相識 陸《格鬥世界》邀館長辦兩岸搏擊盛宴 - 兩岸 - 中時 關鍵10分鐘 習讓美台灣牌縮手 - 焦點新聞 - 旺報 柯批陸官員來台被百般刁難 - 兩岸要聞 - 中國時報 館長出千萬美金才願應戰 陸拳王臉書再開嗆 - 兩岸 東風-17 刁鑽極速的決殺飛彈 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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