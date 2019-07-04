大陸農業農村部副部長於康震4日在國新辦發布會上表示，截至7月3日，中國大陸全國共發生非洲豬瘟疫情143宗，撲殺生豬116萬頭。目前，全國25個省區的疫區已經全部解除封鎖，生豬生產和運宵秩序正在逐步恢復。

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