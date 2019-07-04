昨（3）日晚間於自強號火車上發生補票糾紛，趕來處理的25歲李姓警員不幸遭鄭姓乘客刺傷，送醫不治。鐵路警察局表示，同仁因執行勤務，奮不顧身因公殉職，同事均感萬分悲慟，本局將全力協助李員家屬處理治喪事宜，並爭取最高撫卹。

交通部長林佳龍上午也透過臉書表示，已跟內政部長徐國勇聯繫，將全力協助家屬處理治喪事宜、爭取最高撫卹，並要求台鐵局記取這次教訓，檢討鐵路警察執勤安全的精進作為。

林佳龍強調，「承翰，您的勇敢令人感動，可是您的犧牲更令我們心痛。25歲，人生才剛開始，乘客因為您而得到安全的保護，可是您的奮勇，卻承受如此致命的攻擊。」

鐵路警察局說明，轄下高雄分局嘉義派出所昨天晚間8時40分接獲臺鐵通報指出，152次自強號列車第4車處發生補票糾紛，立即派遣李姓警員前往了解，員警到達現場處理時，發現鄭男持有刀子，後遭鄭姓男子持刀刺傷左前腹部。

鐵路警察局說指出，李警儘管腹部噴血、臟器外露，仍與鄭男扭打，第一時間冒險犯難奮不顧身，隨後台鐵工作人員與支援警力合力壓制、逮捕行兇男子並帶回偵辦，受傷員警於嘉義基督教醫院全力搶救後，仍於今(4)日早上8時10分宣告不治。

(工商 )