效力馬林魚的台灣好手陳偉殷，近4場登板有3場對戰國民，此役在8局下半0比2落後時上場中繼，投1局被敲2支安打，其中被國民亞當斯(Matt Adams)敲出陽春炮失分，終場馬林魚以1比3敗給國民。

陳偉殷近3場對戰國民，其中2度遭亞當斯狙擊，6月27日陳偉殷在平手一、二壘有人的情況下登板，結果遭到亞當斯3分炮逆轉，不過有2分算在先發投手頭上。今(4)日再度迎戰國民，陳偉殷又遭亞當斯炮轟，總計中繼1局被敲2支安打，還丟出一顆觸身球。

8局下半陳偉殷面對首名打者阮棟(Anthony Rendon)被敲安，接著順利讓下一棒擊成雙殺出局，不過面對亞當斯投出88.7英里(142.7公里)的滑球遭逮中，形成中右外野方向的全壘打。隨即保送多西爾(Brian Dozier)，再對羅布斯(Victor Robles)投出觸身球，一、二壘有人的情況，終於製造飛球接殺，拿下第3個出局數。

此戰國民派出「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)掛帥先發，主投7.1局飆出14次三振，其中還在4局上投出「完美一局」，用9球讓馬林魚打者連吞3K，主要使用速球與變化球，這是小史生涯首次、國民隊史第4次達成。

最終馬林魚以1比3不敵國民，而陳偉殷此戰中繼1局投21顆球，被敲2支安打、失1分，有1次保送、1次觸身球，自責分率上升至8.18。本季對決亞當斯4打席被敲2支全壘打，是陳偉殷目前需注意的打者。

(中時電子報)