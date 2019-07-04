7旬鍾姓老翁，被控涉嫌擔任國際駭客集團的人頭洗錢帳戶，將該集團詐騙黎巴嫩塑膠業者的59萬元美金、折合台幣1800多萬元轉匯肯亞、香港等地，並從中抽佣1萬多美金，台北地檢署今依《洗錢防制法》等罪嫌起訴鍾翁。

檢方調查，國際駭客集團去年7月至9月間，駭進台灣某塑膠出口業者電子信箱，攔截到業者的電子郵件，得知該公司向有業務往來的黎巴嫩塑膠廠商請款59萬元美金後，虛設與台灣公司相近名稱的電子信箱，再對黎巴嫩塑膠廠商發出不實電子郵件冒名請款，並指定匯款至鍾翁的帳戶。

駭客集團為了取信業者，還偽造假水單，讓黎巴嫩廠商誤信已匯款，但因台灣方面一直未收到款項，多次聯絡對方，雙方經查證後始知受騙，台灣公司遂向刑事局報案，刑事局追查發現這59萬元美金匯入鍾翁帳戶後，輾轉匯往肯亞及香港等地，依洗錢等罪嫌將鍾翁送辦。

檢方庭訊時，擔任某公司負責人的鍾翁否認涉及不法，辯稱他是去年7月間上網時，有自稱是美國油品採購商的網友，說因負責採購業務，為隱暪公司偷偷抽佣，希望有人擔任台灣油品仲介商協助，進而詢問他有無提供帳戶擔任駐台油品仲介商的意願。

鍾翁稱，他同意後，對方就將59萬元美金匯進他帳戶，他再依對方指示轉匯，他曾抽佣1萬多元美金，但錢已經花用殆盡，對於洗錢一事並不知情。不過，檢方認為，鍾翁身為公司負責人，具有相當資歷，明知對方以抽佣名義要求他提供帳戶，已涉及不法，仍予配合，且另有地檢署偵辦他類似案件，因此不採信鍾說法，今依法起訴。

(中時 )