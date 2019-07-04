限用1次性塑膠吸管上路，苗栗縣環保局稽查縣內管制業者，42家業者均無違規情形。（苗栗縣環保局提供）

限用1次性塑膠吸管上路，苗栗縣環保局稽查縣內管制業者，42家業者均無違規情形。（苗栗縣環保局提供）

限塑政策上路，行政院環保署「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」自7月1日起實施，公部門、學校、百貨公司、連鎖速食店4大場所，內用不得提供一次性塑膠吸管，大湖酒莊業者響應環保政策同步將紙吸管服務擴及外帶，民眾反應兩極。

新政策上路，有人抱怨用紙吸管喝飲料、冰沙，還沒吸到幾口紙就軟化了，有人則認為推行環保政策有助環境永續經營應大力支持，大湖酒莊業者響應環保，同步提供紙吸管給外帶顧客使用，業者指出，訂製紙吸管的確會增加經營成本，紙吸管容易變形，材質技術方面都有進步空間。

業者表示，客人收到紙吸管剛開始都很好奇，但使用後難掩失望神情，紙吸管製作技術還不是很成熟，實際使用紙遇水會軟化，使冰沙等飲品吸取不易，無論廠商、業者、客人都還在適應，配合環保政策，目前多出來的成本皆自行吸收，商品售價方面暫不調整。

苗栗縣環保局指出，自政策實施當日，針對縣內管制商家進行隨機抽樣查核，統計全縣4大類管制對象共有59家將陸續稽查完畢，除首日稽查36家，3日再度出動人員稽查6家業者，迄今42家均未發現違反規定情形。

環保局祕書蔡政勳說明，抽查對象需配合政策禁止提供內用消費者一次用塑膠吸管，同時在店家明顯處張貼宣導海報及貼紙提醒消費者，縣內管制對象將陸續稽查完畢，若被查到違規，第一次勸導，第二次將可依法開罰最高6000元，直到改善。

(中時 )