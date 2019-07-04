鐵路警察局高雄分局李姓員警昨（3）日為處理臺鐵152次自強號列車的補票糾紛，遇刺負傷擒兇，即時確保列車上旅客的安全，但因李員傷勢嚴重，經連夜搶救仍傷重不治。警政署陳家欽昨晚聞訊即請嘉義市警察局長林水順守在醫院協請醫師全力搶救，今早陳家欽立刻南下嘉義探視、慰問家屬，並指示依「因公殉職」從優辦理撫卹，研議將入祀忠烈祠。

警政署表示，臺鐵昨日晚間20時40分通報稱152次自強號列車4車處發生補票糾紛即，鐵路警察局高雄分局李姓員警獲報前往處理，員警到達時發現鄭姓嫌犯於車廂持刀，李員顧及列車及旅客安全，第一時間冒險犯難、奮不顧身，上前制服時遭歹徒持刀刺傷左前腹部，隨後經臺鐵工作人員與支援警力合力壓制、逮捕犯嫌並帶回偵辦。

警政署強調，對於鐵路警察局李姓員警奮不顧身，保護民眾生命、安全的英勇行為，署長已指示該局對於李員勤務中遇刺負傷擒兇不幸殉職案，全力為李員爭取最高撫卹，並協助家屬治喪。

(中時電子報)