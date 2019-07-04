桃園市空服員職業工會與長榮航空在6月29日、7月2日兩度協商，團體協約仍遲遲無法簽成，再加上3日晚間密商，工會4日召開記者會，認為雙方對和平義務之意見歧異甚大，為加速日後協商進行，工會副祕書長周聖凱表示，同意接受對等的和平義務，會依照團體協約約定期間，不會就這次罷工訴求再發起罷工，同時同意離島航線不罷工。

不過，工會質疑，資方團體協約法23條對和平義務已有明確規範，長榮航空公司卻故意擴大解釋，意圖限縮工會和工人的言論自由，反對拿和平義務之名，行秋後算帳之實，監事黃蔓鈴、會員代表趙婕歡表示，長榮航空公司要求工會另簽「不得發表誣衊、詆毀公司、公司經營階層及其員工、股東等不實言論，且有違約金」、「不得對公司員工有霸凌、排擠、歧視等違法或不當之言行」，工會言論本來就受法律約束，若有違法言行自可交付法律。

另外，長榮航空公司要求工會及其會員、成員「不得對公司員工有霸凌、排擠、歧視等違法或不當之言行」，若有違法言行自受法律約束，但其它部分，如何定義、由誰定義卻十分模糊，趙婕歡舉例，像是工會會刊會固定投遞到全體員工信箱，若不小心沒投遞給非會員，這算不算歧視、排擠？如果會員看到非會員沒有打招呼，算不算霸凌？

而工會認為，長榮航空公司要工會放棄罷工權，讓工會無力自保、形同割地賠款：

依據長榮航空公司的和平義務版本，要求工會在團體協約約定期間，放棄罷工權、放棄工人最後的武器，不管長榮航空公司發生什麼惡劣變化，工會都不能罷工，這等於是讓工會無力自保、形同割地賠款，而團體協約的效期一般只有3年，但長榮航空公司卻要求簽署超過團體協約效期、永遠的罷工預告，認為不合理。

(中時 )