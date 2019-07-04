新北市第一條自辦中運量捷運路線運三鶯線進度超前，新北市捷運局表示，目前工程進度達32％，目前全線12個車站全數建造中，全力朝112年完工努力推動中；三鶯延伸八德可行性評估已獲交通部審核通過，目前已送政院核定，蔡英文總統5日要到三鶯線視察，外界揣測可能要來新北送大禮。

新北市捷運局表示，三鶯線採中運量高架系統，路線跨越台鐵、高速公路各兩處，橫越三峽河、大漢溪、鶯歌溪等河川，工程難度極具挑戰性。

捷運局說，截至2019年6月底，三鶯線工程進度已達32％，其中基礎已完成66％、墩柱43％及上構32％，全線12個車站已全數建造中，並朝2023年完工努力中。

新北捷運局表示，三鶯線延伸桃園八德段是新北市政府推動捷運三鶯線延伸計畫，可行性研究已通過交通部審查，送行政院核定中，未來將與板南線、三鶯線、機場線和桃園捷運綠線，構成三環六線的第三環最後一哩路，同時串連北北桃生活圈以及台北車站和桃園機場兩大交通樞紐。

(中時 )