彰化地檢署4日舉辦震撼教育，首度安排服刑17人到彰化市立殯儀館第二納骨塔擦玻璃，來感受死亡。（吳敏菁攝）

彰化地檢署4日舉辦震撼教育，首度安排服刑17人到彰化市立殯儀館第二納骨塔擦玻璃，來感受死亡。（吳敏菁攝）

彰化地檢署4日舉辦震撼教育，首度安排服刑17人到彰化市立殯儀館第二納骨塔擦玻璃，來感受死亡。（吳敏菁攝）

彰化地檢署4日舉辦震撼教育，首度安排服刑17人到彰化市立殯儀館第二納骨塔擦玻璃，來感受死亡。（吳敏菁攝）

酒駕新制上路了，歷年來酒駕犯人數高居不下，彰化地檢署統計從2014年至2018年酒駕違規人數高達43萬人，更有8.8萬人是2次以上累犯，彰化地檢署4日舉辦震撼教育，首度安排服刑17人到彰化市立殯儀館第二納骨塔擦玻璃，來感受死亡，進行生命教育的體認，除了愛惜自己的生命，也要尊重別人的生命。

這次擦玻璃，有酒駕大哥說，嘛是要做啦，來這裡服務，他感覺有效，很多人沒有來這種地方，來這裡會感覺怪怪，轉去就會思考，做出改變。

其中有大嬸說她第3次酒駕，她說以後儘量是不要喝啦，這次被罰，是先喝一杯，再提酒去被別人喝，就被取締，「不要喝就沒代誌了」，會奉勸朋友不要喝酒，但勸不聽還是會給他們加油啦，咱這社會很欠缺勞動服務。

彰化地檢署檢察長徐錫祥表示，這次結合彰化市立殯儀館，讓酒駕犯到殯儀館整理環境，感受生命的可貴，提醒勞動人，不要貪圖一時的方便酒後開車，造成自己和別人一輩子的遺憾，未來將結合彰化縣衛生局和縣內的病院，1個月2次，執行酒駕酒精成癮者附加條件處分，由檢方公權力執行，降低彰化縣酒駕危害社會治安之不定時炸彈。

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(中時 )