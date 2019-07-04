陳水扁與熱情支持者合影。（莊曜聰攝）

支持者穿上「扁案是政治迫害」T恤來聲援。（莊曜聰攝）

前總統陳水扁今天上午到前台南市副市長顏純左服務處舉辦簽書會，由於這是他新書出版後，台南故鄉首場公開簽書會，現場大排長龍，超過200名支持者到現場為陳水扁加油打氣，高喊「阿扁加油！第一名！」陳水扁也堅守中監所提的4不原則，僅與現場鄉親熱情寒暄，合影簽名都是來者不拒。

6月底陳水扁口述新書再版後，宣布將要加開6場簽書會，前台南市副市長顏純左得知消息後，主動與扁接洽，促成此事，這也是首場回到台南故鄉的公開簽書會，因此格外引人注目。

前總統陳水扁提前15分鐘到達簽書會現場，在場排隊的支持者響起掌聲，由於中監對阿扁出席活動有不上台、不演講、不談論政治、不接受媒體採訪的4不原則，陳水扁在揮手致意後，隨即坐下專心簽名，動作雖然有些「卡卡的」，還是堅持簽完所有等候人群。

回到故鄉台南，似乎感受到支持群眾熱情，前總統陳水扁看起來精神奕奕，合影時看到一位洪姓民眾，還會主動介紹「這是我選台南縣長時的支持者、認識很久的老朋友...」感覺他相當開心，現場還有幾位民眾穿著「扁案是政治迫害」的T恤前來聲援，特別搶眼。

(中時 )