法務部調查局國安站破獲一起疑似共諜案，一家設立在新北市中和區的工程公司，張姓負責人及林姓合夥人利用承包、施作軍方工程的機會，刺探、洩漏國防秘密交付中共，調查局上月進行搜索，並將張、林二人依刑法外患罪嫌，向臺灣高等法院聲請羈押獲準。

據了解，這間位於中和區中和路的工程公司自2016年6月間核準設立後，就積極投入軍方相關的招標工程，軍方工程就占該公司投標業務的八成，參與投標或承作的工程包含各軍種，甚至國防部極機密的電訊發展室，這家工程公司也參與投標。

調查局國安站接獲情資，張、林二人恐遭中共情報機關吸收，在臺設立公司專門參與軍方工程，並藉由進入營區施作工程的機會，刺探、收集國防秘密，甚至企圖吸收國軍人員發展共諜組織。

調查局發動搜索後，約談張、林二人到案，並依外患罪嫌移送高檢署，經檢察官訊問後認為，張男、林男犯罪嫌疑重大，且2人究竟刺探、收集何國防秘密，又是否成功洩漏給中共仍尚待釐清，因此向高院聲請羈押獲準，全案持續深入偵辦中。

國防部今(4)日表示，本案係由官兵察覺異常，主動檢舉，張嫌承攬國軍工程標案，內容雖未涉及機敏工項，但施工期間其行止違常，立刻向上級反映，由保防部門及國安單位共同調查，目前全案由司法單位偵審釐清中。

國防部強調，因應大陸對我滲透蒐情無所不用其極，本部近年持恆強化反情報教育，本案係單位主動檢舉不法，顯示此次國軍官兵具備保防安全警覺，並能及時回報應處，才能阻卻不法。

國防部強調，當前國家安全威脅日益嚴峻，國軍反制敵諜滲透不容絲毫鬆懈，除持續落實保防教育，深化國軍安全警覺，嚴密各項安全管控機制，並續秉國安團隊互助合作模式，強化預警情資通報及統合聯防功能，有效落實肅諜工作，確維國家安全目標。

(中時 )