眼見吉米巴特勒跳槽熱火再告搶人失敗的火箭，根據《休士頓紀事報》資深記者費根4日爆料，已把補強目標改到伊戈達拉身上，目前把卡培拉、艾瑞克戈登擺上交易檯面，希望透過交易跟灰熊換來伊戈達拉，擺明要跟湖人搶定了！

原本先前驚傳被勇士交易到灰熊的伊戈達拉，希望灰熊儘快買斷，讓他可跟湖人簽約，沒想到如今殺出程咬金，畢竟火箭今年自由市場幾乎毫無斬獲，假如能夠挖來過去待在勇士期間，讓他們吃下不少苦頭的伊戈達拉，也算不錯選擇。

「火箭希望等到勇士和灰熊交易一旦確定，他們就有機會跟灰熊談判交易伊戈達拉的可能性，」費根表示，「畢竟灰熊希望圍繞著年輕球員重建，火箭總管莫瑞口袋中也有不少未來首輪籤，灰熊確實可以利用伊戈達拉換取重建籌碼。」

火箭不僅把目光鎖定在伊戈達拉，最近也跟上季在湖人效力的前勇士替補中鋒麥基見面談判，不管是否會把卡培拉交易出去，火箭仍然非常希望可以搶到麥基，來跟「燈泡連線」哈登、保羅搭配，看來火箭擺明就愛勇士「棄將」！

(中時電子報)