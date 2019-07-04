新北市一名張姓男子，登入前新北市議員李婉鈺的IG貼文：「X…..哩背直接開直播問候你，很愛告館長嘎哩背，306678（諧音六字經）看我怎樣處理妳」，李婉鈺知道「 306678」是罵她的髒話，氣的提告，張男被新北地檢署依公然侮辱罪起訴。

據悉，今年1月，張男疑不滿李婉鈺提告館長，登入李婉鈺IG留言：「X，妳還有資格笑啊！沒關係，哩背直接開直播問候你，很愛告館長嘎哩背（台語：跟林北），306678看我怎樣處理妳」，10天後又私訊李婉鈺辱：「…妳算哪根蔥，我不能罵妳是不是啦！X你娘垃圾，廢物，智障，打我朋友，我被關的錢，怎麼處理啦！罵妳剛好啦，妳媽怎生下妳破X廢物啊」。李婉鈺氣的將文章及私訊截圖，到新北地檢署提告公然侮辱及加重誹謗罪。

張男開庭時坦承不諱，新北地檢依公然侮辱罪嫌起訴；另私訊罵「破X」部分，因只有兩人看得到，對公然侮辱、加重誹謗罪不成立，處分不起訴。

(中時電子報)