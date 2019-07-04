文化大學推廣教育部開設以來被視為「金雞母」，但文大推廣教育長許惠峰近日對內發出內部信，強調單位虧損多年，再加上校本部受少子化影響，108學年度學校虧損赤字將達5.3億元，殘酷現實及沈重財務問題，迫使推廣部檢視人力配置，2月至今已資遣49人，人數僅占全體員工2％。

許惠峰在內部信提到，推廣部將在本學年度結束前，陸續裁撤組織及資遣同仁，是為了保全多數同仁的努力成果，所作出的沉痛及不捨的決定。

許惠峰寫道，為免推廣部成為學校另一財務負擔，迫使推廣部必須再次調整人力資源，配置勢在必行。希望能為被資遣同仁爭取最佳利益，都有其家計負擔，已向學校申請優惠資遣離職方案。同仁可於7月10日前申請優離，並統一於8月1日為離職生效日。

許惠峰於受訪時表示，文大推廣部已虧損多年，自100年起至今，總累計虧損額共約10億元，主因在於經營管理不善，甚至人謀不臧所造成，部內設有60到70個組織，當中不少還是1人單位，根本沒在運作，甚至虧損、沒有業績，人事膨脹和開支都不謹慎，才會決定要進行精簡。

已在文大推廣部擔任公關主管逾十年的翟敬宜則說，接到這封以「業務緊縮」為由的資遣通知，她和部門夥伴錯愕萬分。一個月前舉辦記者會活動，許惠峰還傳LINE訊息：「謝謝您在媒體公關方面的協助與優異表現」。如今竟然事前未告知，未溝通，就發出資遣信，明顯與工作表現無關。

文大將在7／8召開董事會，會中將審核108學年度預算，許惠峰也將在董事會上提出推廣部的營運報告。翟靜宜反問：「是否因時機敏感，不容許工會來亂，當工會一推出教育長施政周年滿意度問卷調查活動，3小時內快刀斬除首領以絕後患？順便造成寒蟬效應以利後續大規模緊縮資遣？」答案只在許惠峰心理。

(旺報 )