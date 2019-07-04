昨日一名鄭姓旅客搭乘台鐵自強號逃票，列車長與鄭男發生補票糾紛，請鐵路警察李承翰上車處理，豈料逃票男子竟持刀向李承翰猛刺，李承翰雖身受重傷，仍與鄭男鈕打奪刀並將其壓制，送醫搶救後後今日仍宣告不治。台鐵產業工會指出，台鐵僅發給列車長一支木棍防身，且不是每列車都配有。交通部長林佳龍表示，將檢討鐵警執勤安全精進作為。

昨日152次自強號列車4車發生補票糾紛，列車長請鐵路警察李承翰上車了解，李承翰到達現場後發現鄭男持有刀子，後遭鄭男持刀刺傷左前腹部，李承翰儘管腹部噴血、臟器外露，仍與鄭男扭打，第一時間冒險犯難奮不顧身，隨後台鐵工作人員與支援警力合力壓制、逮捕行兇男子並帶回偵辦，李承翰經全力搶救後，仍於今日8時10分宣告不治。

台鐵產業工會表示，台鐵列車長及站務員隨時有可能面臨此類危機，繼松山站列車爆炸、鄭捷殺人事件後，臺鐵局針對慘痛經驗，僅僅是發給車長一支木棍，且不是每列車都有。經過本次事件後，盼台鐵局可提供同仁相關保安防護用品，以保員工安全。

交通部長林佳龍為悼念李承翰，今日已將臉書大頭照換為黑白，並表示已與內政部長徐國勇聯繫，將全力爭去最高撫卹，同時要求台鐵局記取教訓，檢討鐵路警察執勤安全的精進作為。

台鐵局長張政源表示，嚴厲譴責暴力，對於痛失年輕有為承翰員警感到心痛，其英勇行為、冒險患難精神銘記在心。台鐵局將與鐵路警察局共同研議更周延的防範措施，以確保員警與乘客安全。

(中時 )